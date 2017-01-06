Belçika'nın kuzeybatısında Flaman bölgesinde bulunan Benediktin tarikatına ait bir manastırda görevli rahibeler kendilerine ait bir Youtube kanalı açtı.
Rahibeler yayınladıkları kısa videolarda manastırın kalın duvarları arasında yaşanan günlük hayatı anlatıyor:
"İnsanlar artık kitap okumuyor. Daha çok film izliyorlar. Film de çok uzun olmamalı. Bu yüzde biz de 30 dakikalık vidolar yerine 8 dakikalık klipler yaptık."
"Bu bir misyonerlik çalışmasının günümüz versiyonu. Afrika'ya ya da Çin'e gitmiyoruz artık. Bu artık bazı şeyleri ispat etmenin bir yolu."
Şu ana kadar yayınlanan 8 videoda rahibeler hatıralarını, dini görüşlerini ve manastırdaki günlük aktivitelerini anlatıyor.
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Tags: Din Rahibeler Teknoloji Youtube YouTube Belçika kanalı açtı Gepost: 06 januari 2017
Rahibeler Youtube Kanalı Açtı
Belçika'nın kuzeybatısında Flaman bölgesinde bulunan Benediktin tarikatına ait bir manastırda görevli rahibeler kendilerine ait bir Youtube kanalı açtı.
Kaynak: Euronews.com
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