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Rahibeler Youtube Kanalı Açtı

Rahibeler Youtube Kanalı Açtı

Belçika'nın kuzeybatısında Flaman bölgesinde bulunan Benediktin tarikatına ait bir manastırda görevli rahibeler kendilerine ait bir Youtube kanalı açtı.

Rahibeler Youtube Kanalı Açtı



Belçika'nın kuzeybatısında Flaman bölgesinde bulunan Benediktin tarikatına ait bir manastırda görevli rahibeler kendilerine ait bir Youtube kanalı açtı.

Rahibeler yayınladıkları kısa videolarda manastırın kalın duvarları arasında yaşanan günlük hayatı anlatıyor:

"İnsanlar artık kitap okumuyor. Daha çok film izliyorlar. Film de çok uzun olmamalı. Bu yüzde biz de 30 dakikalık vidolar yerine 8 dakikalık klipler yaptık."

"Bu bir misyonerlik çalışmasının günümüz versiyonu. Afrika'ya ya da Çin'e gitmiyoruz artık. Bu artık bazı şeyleri ispat etmenin bir yolu."

Şu ana kadar yayınlanan 8 videoda rahibeler hatıralarını, dini görüşlerini ve manastırdaki günlük aktivitelerini anlatıyor.

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: Din Rahibeler Teknoloji Youtube YouTube Belçika kanalı açtı Gepost: 06 januari 2017

Kaynak: Euronews.com


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