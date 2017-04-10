Ragbi Maçında Süpriz Evlilik Teklifi

TÜRKİYE Ragbi Milli Takımı'nda başarı ile mücadele eden Kadıköy Ragbi oyuncusu Tahsin Oğulhan Kabadayı, İstanbul derbisi olarak nitelendirilen Ottoman Ragbi maçının başlangıç düdüğü ile birlikte tribünlere koşarak sevdiği Seda Kıran'ın bulunduğu tribünün önünde diz çökerek evlenme teklif etti.



Okuduğu özel lisede 9 yıl önce ragbi sporuna ilgi duyan, Kadıköy Ragbi takımında oynayan ve milli takıma da seçilen Kabadayı, meslek olarak grafik tasarımcılığını seçti. Tahsin Oğulhan Kabadayı, 2 yıl önce Seda Kıran ile tanışarak arkadaş oldu. Kıran ile birbirlerini seven Tahsin Oğulhan Kabadayı, genç kız ile yaşamını birleştirmeye karar verirken, süpriz bir evlenme teklifi hazırlamaya karar verdi. Kabadayı, sevdiği kızı kendisini izlemesi için Avcılar Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak ragbide birbirleri ile çekişen iki İstanbul takımı arasındaki derbi baçına davet etti. Genç kız da sevdiği genci izlemek için tribündeki yerini aldı. İki takım oyuncuları sahaya çıktıktan sonra seramoni ardından maçın hakemi, düdüğünü çalarak maçı başlattı. Ancak, sporcular birbirleri ile mücadele etme yerine hızla tribüne doğru koşmaya başlayan Tahsin Oğulhan Kabadayı'yı takip etmeye başlarken yanlarında taşıdıkları başarılı sporcu ile sevdiği kızın fotoğraflarının yer aldığı 'Seda'm benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtılar. Tribünde bulunanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken Tahsin Oğulhan Kabadayı, tribünlerin sahaya açılan kapısının açılmasını istedi ardından çimlerin üzerinde diz çökerek yanında taşıdığı tek taş yüzüğü çıkardı. Olanları şaşkınlıkla izleyen Seda Kıran yüzünü bir süre kapattıktan sonra koşarak sevdiği Kabadayı'nın yanına geldi ve ona sarılarak "Evet" dedi.



Sahadaki sporcular ve tribünde bulunanlar da çifti alkışladı. Kabadayı, "Seda'yı çok seviyorum. Farklı bir yolla herkesin önünde evlenme teklifinde bulunmak istedim. Bizim ve rakip takımdaki arkadaşlar da bana yardımcı oldu. Çok mutluyum" dedi.



- İstanbul