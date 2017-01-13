Raflardan kaldırılıyor haberi asılsız çıktı!

EFSA'NIN RAPORU NUTELLA'YA YÖNELİK DEĞİL

EFSA'nın raporu, çok sayıda gıda ürünü ve yağlar üzerindeki kontaminantlara yönelik analizler içeriyor. Hazırlanan raporda, kontaminantların varlığının, kullanılan sıvı ve katı yağların yanı sıra, bunların maruz kaldığı işlemlerle ilgili olduğunu da bildirildi.Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, EFSA'nın raporu Nutella'ya yönelik değil.

Yapılan açıklamada: "Bu bağlamda Ferrero olarak tüm ürünlerimizin güvenli olduğu hususunu bir kez daha vurgular ve Nutella'nın İtalya başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın dört bir yanında satışlarına düzenli olarak devam ettiğini belirtiriz" denildi.