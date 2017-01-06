Eski dünya 1 numaralarından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek final maçında karşılaştığı Kanadalı Milos Raonic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland Tenis Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Nadal ile Raonic yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.
Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Raonic, 2 saat 21 dakika süren müsabakada Nadal'ı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Bu turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Milos Raonic, yarın oynanacak yarı final karşılaşmasında Bulgar Grigor Dimitrov ile mücadele edecek.
Rafael Nadal'dan Çeyrek Finalde Veda
Eski dünya 1 numaralarından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek final maçında karşılaştığı Kanadalı Milos Raonic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
Eski dünya 1 numaralarından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek final maçında karşılaştığı Kanadalı Milos Raonic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
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