Rafael Amargo Muhteşem Gösterisi "INTIMO" İle 22 Nisan'da Ankara

Poet in New York, Amargo, El Amor Brujo ve Enramblao gösterileri ile hem İspanya'da hem de dünyada büyük başarılara imza atan Rafael Amargo, prestijli Max ödülü ve İtalya'nın en önemli dans ödülü Positano Leonide Massine'in de sahibi. Rafael Amargo her ne kadar Flamenko ve İspanyol danslarının teatral konseptiyle ön plana çıksa da Flamenko sanatçılarının bu sanatın orijininden uzaklaşmaması gerektiği inancıyla Tablaos'lardan da ( Tipik Flamenko evleri ) yolunu asla ayırmıyor.

Flamenko'nun geleneksel öğelerini çağdaş koreografilerle harmanlayan ve 2016'da İspanyol Hükümetinden İspanya'nın en önemli ödülü olan Güzel Sanatlar Altın Madalyasını alan usta dansçı Intimo'da Flamenko'yu en yalın ve sade hali ile sunarken dikkatlerin özellikle dansa odaklanmasını sağlıyor.

Sevda - Cenap And Müzik Vakfı tarafından organize edilen 34.Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Aydıner İnşaat A.Ş ve Samsun Makina Sanayi A.Ş sponsorluğunda düzenlenen Rafael Amargo, 22 Nisan'da "İntimo" gösterisiyle Ankara MEB Şura Salonunda izleyicileri ile buluşacak.