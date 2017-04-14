Rafadan Tayfa "Türkiye'dir Burası" Çocuk Müzikali, 15 Nisan'da sizlerle...



Eğer güzel ülkemizi daha önce hiç görmemiş bir kişiye anlatmak isteseniz ne yapardınız? İşte Akın'da aynı soruya cevap bulmak için Rafadan Tayfa ile beraber eğlenceli bir maceraya çıkıyor. Bu toprakların bizim için ne anlama geldiğini daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde anlatıyor.



Türkiye'nin dört bir yanını Rafadan Tayfa ile keşfedeceğiniz, ülkemiz güzelliklerini en doğal haliyle görüp, geleneklerimizi, kültürümüzü ve tabii ki değerlerimizi daha önce hiç olmadığı samimilikte, en özgün şarkılar ve müziklerden dinleyeceğiniz bu maceraya siz de katılın ve Türkiyemizi birlikte yeniden keşfedelim.



"Rafadan Tayfa -Türkiye'dir Burası- Çocuk Müzikali" eşsiz dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonu ve tabii ki sahnede canlı olarak göreceğiniz Rafadan Tayfa üyeleri ile sizleri bekliyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Rafadan Tayfa -Türkiye'dir Burası- Çocuk Müzikali



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır