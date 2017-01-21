Rafadan Tayfa "Türkiye'dir Burası" Çocuk Müzikali, 21 Ocak'ta sizlerle...



Eğer güzel ülkemizi daha önce hiç görmemiş bir kişiye anlatmak isteseniz ne yapardınız? İşte Akın'da aynı soruya cevap bulmak için Rafadan Tayfa ile beraber eğlenceli bir maceraya çıkıyor. Bu toprakların bizim için ne anlama geldiğini daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde anlatıyor.



Türkiye'nin dört bir yanını Rafadan Tayfa ile keşfedeceğiniz, ülkemiz güzelliklerini en doğal haliyle görüp, geleneklerimizi, kültürümüzü ve tabii ki değerlerimizi daha önce hiç olmadığı samimilikte, en özgün şarkılar ve müziklerden dinleyeceğiniz bu maceraya siz de katılın ve Türkiyemizi birlikte yeniden keşfedelim!



"TÜRKİYE'DİR BURASI MÜZİKALİ" eşsiz dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonu ve tabii ki sahnede canlı olarak göreceğiniz RAFADAN TAYFA üyeleri ile sizleri bekliyor.