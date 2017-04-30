Rafadan Tayfa

Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Rafadan Tayfa

Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı

Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Rafadan Tayfa

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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