Rafadan Tayfa
Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı
Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Rafadan Tayfa
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io