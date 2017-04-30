Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Rafadan Tayfa



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır