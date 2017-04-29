Radyo Eksen DJ'leri 29 Nisan Cumartesi gecesi sezonun son Radyo Eksen Partisi için kabine geçiyor.



İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ'leri müdavimlerine 29 Nisan akşamı eskiden yeniye, indie'den ska'ya, alternatif müzikten punk'a uzanan geniş bir seçki sunuyor.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Radyo Eksen Partisi



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır