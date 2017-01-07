Radyasyon, Cebinize Geliyor!

CES 2017'de tanıtılan Bluetooth bağlantılı radyasyon takip cihazı Dosime, şimdiye kadar görülmüş en acımasız akıllı telefon aksesuarlarından biri olabilir.



Uygulama bağlantılı olan bu cihaz, çevresindeki radyasyon seviyesini gerçek zamanlı olarak akıllı telefonlara gönderiyor ve bunun kullanıcısına "düşünce rahatlığı" sağlayacağı iddia ediliyor. Tabii ki pek çok kişi bu bilgiye hiç sahip olmamayı da tercih edebilir.



Ancak, eğer etrafınızdaki radyasyon ile ilgileniyorsanız, Dosime, her dört saniyede bir X-ışınları ve gamma ışınlarını, ister evinizde masada dururken, ister giysinize bağlı bir şekilde sizinle gezerken ölçüyor.



Tahminlere göre 184 milyon ABD vatandaşı, bir nükleer enerji tesisinin 80 km yakınında yaşamakta ve bu da toplam nüfusun yaklaşık olarak yüzde 60'ına denk geliyor. Her ne kadar büyük bir çoğunluğun radyasyona maruz kalma tehlikesi bulunmadığı söylenebilse de, sayının az olmadığını kabul etmek gerekiyor.



Eğer durum tehlikeli olmaya başlarsa, telefonunuza gönderilen bir alarm ile Dosime sizi güvenli olmayan radyasyon seviyesine karşı uyarıyor. Böylelikle de karşılaşacağınız şeyin radyasyon zehirlenmesi mi yoksa ilk "süper-mutant dalgası" mı olacağını düşünmeniz için yeterince vaktiniz kalıyor.



Bu yılın erken dönemlerinde piyasaya sürülmesi beklenen Dosime'nin fiyatı 249 dolar olarak belirlenmiş durumda...