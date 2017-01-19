Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Radwanska ile dünya sıralamasında 79. basamakta bulunan Lucic-Baroni karşı karşıya geldi.
Bir saat 2 dakika süren karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tura yükseldi. Radwanska ise 2007'den bu yana 2 yarı final, 4 defa da çeyrek final oynadığı organizasyona, erken veda etmekten kurtulamadı.
Radwanska'dan Avustralya Açık'a Erken Veda
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.
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