Radisson İzmir'de İkinci Otelini Açacak

Dünyaca ünlü Carlson Rezidor Otel Grubu, orta ölçekli otel markası Park Inn by Radisson'u, İzmir'de hizmete açılacağını duyurdu.



Dünyaca ünlü Carlson Rezidor Otel Grubu, İzmir'de zincirin ikinci otelini hizmete açılacağını duyurdu. Türkiye'de yapım aşamasında ve faaliyette olmak üzere toplam 23 oteli bulunan Grubun Orta Doğu ve Türkiye Bölge Başkanı, Mark Willis, Ege'nin incisi İzmir'de zincirin ikinci otelini hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Park Inn by Radisson İzmir ile Radisson Blu Resort & Spa Çeşme, dünyanın dört bir yanından gelen gezginlere Ege Denizinin kıyısında ultra lüks ve orta lüks misafirperverlik anlayışı ile hizmet vererek birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlayacak. İş veya tatil amacıyla seyahat eden modern gezginlerin tüm temel ihtiyaçlarına erişilebilir fiyatlarla cevap veren otel markasının popülerliği hızla artmakta" dedi.



Otelin konumu hakkında bilgi veren Willis, "Şehrin merkezinde konumlanan otel, pasaport bölgesindeki konumu ile önemli iş merkezlerine, konsolosluklara ve uluslararası firmaların ofislerine yalnızca birkaç dakikalık mesafede. İzmir'in popüler eğlence, kültür ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla öne çıkan otel, meşhur sahil şeridi Kordon'daki kafe ve restoranlarının ise hemen yanı başında bulunuyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 18 km uzaklıkta bulunan otel, feribot, taksi, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına yakınlığıyla misafirlerine İzmir'i kolayca keşfetme olanağı tanıyor" şeklinde konuştu.



Genel Müdür Ahmet Arıkan ise, "Otel; konforu, eğlenceyi, pratikliği ve tasarımı bir araya getiren orta ölçekli ve yeni nesil bir otel. İşini yapan bir ekip olarak misafirlerimize Ege'nin meşhur misafirperverlik anlayışıyla hizmet vermek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL