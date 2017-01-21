Radarlı hız denetimleri 60 yıldır kazaları önlüyor



Levent Gündüz / Kehl, 21 Ocak (DHA) ? Karayollarında hız sınırını denetleyen radar sistemlerinin kullanılmaya başlanmasının Almanya'daki 60. yıldönümünde, polis teşkilatı tarafından hız ve trafik kuralları bilincini artırma çalışmaları yapıldı.



Almanya trafikte sürücülerin hız limitini geçmemeleri için uygulanan radar denetimi ilk defa 21 Ocak 1957'de uygulamaya başladı. Bugün radar denetimin 60. yıldönümünde ülkedeki polis teşkilatları bir bilinçlendirme kampanyası yürüterek, denetlemelerde amacın belediyelere para kazandırmak değil, trafikte aşırı süratten kaynaklanan kazaları önlemek olduğuna dikkat çektiler.



Almanya'da 2015 yılında trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 480, 2016 yılında 3 bin 280 olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kazaların çoğunun aşırı hızdan kaynaklandığı öğrenildi. Almanya karayollarında hız limitini denetlemek için beş bin civarında sabit radar sistemi bulunuyor. Bu sistemlerle beraber polislerin cadde kenarlarına kurdukları modern teknolojiyle donatılmış mobil radar sistemleri de kazaların yoğun olduğu ve hız limitinin sürekli geçildiği karayollarında trafik canavarlarına göz açtırmıyor. Son beş yılda hizmete giren 'Sütun Radarlar' ise hız limitini aşan çoğu sürücüler tarafından görülemediği için pek çok aşırı hız cezası kesilmesini sağlıyor. Sütun radar cihazları her iki yönde seyahat eden araçların hız limitini aynı anda ölçebiliyor.



Para ve puan cezaları caydırıcı



Hız sınırını aşanların cezaları farklı kategorilerde değerlendiriliyor. Sürücülere 3 kmsa tolerans tanınıyor. Şehir içi trafiğinde 6-10 kmsa hızlı gidenlere 15 Euro para cezası ve ihtar veriliyor. 11-20 kmsa fazla hız yapanlara 25-35 Euro, sınırı 21 kmsa geçenlere ise 80 Euro ve 1 puan ceza veriliyor. 31 kmsa hızı geçenler 120 Euro, 2 puan ceza alırken, ayrıca ehliyetlerine 1 ay el konuluyor. Almanya'da trafik yasası puanlama sistemine göre 8 puanı olan sürücülerin ehliyetleri iptal ediliyor. Ağır vasıta sürücüleri kamyon, otobüs, ticari araçlara cezalar daha yüksek kesiliyor.



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