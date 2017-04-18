Rabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından gol vuruşu çalıştı. Tam kadro gerçekleştirilen idmanda futbolcuların da neşeli oldukları gözlendi.



(Gökmen Şahin / İHA)