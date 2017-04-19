R. Madrid - Münih Maçını İzleyen Taraftar Aziz Yıldırım'ı İstifaya Çağırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih ile Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Lewandowski ve Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı gollerle 2 kez öne geçen Alman ekibi, Cristiano Ronaldo'yu durduramadı. 90 dakikası 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğü ile tamamlanan mücadele uzatmaya gitti.

RONALDO DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

Ronaldo'nun 104 ve 108. dakikalarda gelen golleri skoru 3-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Asensio söyledi ve 110. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Zorlu mücadelede hat-trick yapan Ronaldo, takımını yarı finale taşıdı.

"İSTİFA"

Öte yandan bir taraftarın karşılaşma öncesinde "Aziz Yıldırım istifa" pankartı dikkatlerden kaçmadı.