R. Madrid - Münih Maçını İzleyen Taraftar Aziz Yıldırım'ı İstifaya Çağırdı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Bayern Münih maçını izleyen taraftar, karşılaşma öncesinde "Aziz Yıldırım istifa" pankartı açtı.

R. Madrid - Münih Maçını İzleyen Taraftar Aziz Yıldırım'ı İstifaya Çağırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih ile Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Lewandowski ve Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı gollerle 2 kez öne geçen Alman ekibi, Cristiano Ronaldo'yu durduramadı. 90 dakikası 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğü ile tamamlanan mücadele uzatmaya gitti.

RONALDO DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

Ronaldo'nun 104 ve 108. dakikalarda gelen golleri skoru 3-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Asensio söyledi ve 110. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Zorlu mücadelede hat-trick yapan Ronaldo, takımını yarı finale taşıdı.

"İSTİFA"

Öte yandan bir taraftarın karşılaşma öncesinde "Aziz Yıldırım istifa" pankartı dikkatlerden kaçmadı.

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