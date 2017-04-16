R.carlos'un Efsane Golünü Attı!

Makedonya'da oynanan bir maçta atılan bir gol, akıllara efsane futbolcu Roberto Carlos'u getirdi.



Carlos'un Fransa'ya frikikten attığı gol,o dönem çok konuşulmuş ve fizik kurallarını yıkan gol olarak tarihe geçmişti.



İşte o golün bir benzeri, Makedonya'da oynanan bir maçta atıldı.



Pehchevo ile Bregalnica Golak arasında oynanan maçta, Aleksandar Georgievski isimli futbolcu muhteşem bir gole imza attı.



Ceza sahası dışından atılan bu gol, sosyal medyada izleyenlerden büyük beğeni aldı.



