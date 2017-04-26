Quiling Art Cupcake Anahtarlık

Quilling Cupcake Anahtarlık Yapım, Doryan Art Atölye'de!

Quiling Art Cupcake Anahtarlık

Quilling Cupcake Anahtarlık Yapım, Doryan Art Atölye'de!

"Kağıt Kıvırma Sanatı olan Quiling ince kağıt şeritlerin, özel bir iğne etrafına dolanarak hazırlanan şeritlerin birleştirilerek oluşturulduğu güzel bir el sanatıdır. Workshop çalışmamızda eğitmen tarafından aşama aşama yönlendirileceksiniz."

Ürettiğiniz ürünler sizlerin olacaktır.

Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Quiling Art Cupcake Anahtarlık

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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