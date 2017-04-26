Quiling Art Cupcake Anahtarlık
Quilling Cupcake Anahtarlık Yapım, Doryan Art Atölye'de!
Quilling Cupcake Anahtarlık Yapım, Doryan Art Atölye'de!
"Kağıt Kıvırma Sanatı olan Quiling ince kağıt şeritlerin, özel bir iğne etrafına dolanarak hazırlanan şeritlerin birleştirilerek oluşturulduğu güzel bir el sanatıdır. Workshop çalışmamızda eğitmen tarafından aşama aşama yönlendirileceksiniz."
Ürettiğiniz ürünler sizlerin olacaktır.
Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Doryan Art Atölye
Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9
Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Quiling Art Cupcake Anahtarlık
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io