Quilling Cupcake Anahtarlık Yapım, Doryan Art Atölye'de!



"Kağıt Kıvırma Sanatı olan Quiling ince kağıt şeritlerin, özel bir iğne etrafına dolanarak hazırlanan şeritlerin birleştirilerek oluşturulduğu güzel bir el sanatıdır. Workshop çalışmamızda eğitmen tarafından aşama aşama yönlendirileceksiniz."



Ürettiğiniz ürünler sizlerin olacaktır.



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Quiling Art Cupcake Anahtarlık



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır