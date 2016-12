2017'yi İstanbul'un en yüksek mekanı Qubbe İstanbul'da karşılayın.



"Yeni yılı gökyüzünde kutluyoruz! Qubbe New Year Party 2017...



2017'yi İstanbul'un en yüksek mekanı Qubbe İstanbul'da karşılayın! Suat Ateşdağlı ve sürpriz şovlar sizlerle olacak.



Yeni yılı dünyanın en yüksek 10 popüler mekanların biri olan Qubbe'de karşılayanlar, sabahın ilk ışıklarına kadar dans edecek ve yılın en popüler şarkıları eşliğinde gecenin tadını çıkaracak. Gectigimiz senelerde yine Qubbe'de sahne alan ve kısa sürede biletleri tükenen gecenin, bu seneki starı DJ Suat Ateşdağlı...



Türkiye' nin en güçlü müzik adamı, sayısız albüme imza atmış ve dünyanin 100' den fazla ülkesinde performans göstermiş Dj Suat Ateşdağlı geceyi unutulmaz kılacak.



Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı DJ'lerinden Emrah Türken' in resident DJ' liğini üstleneceği ve sürpriz şovların da yer alacağı Qubbe New Year Party' de yerinizde duramayacaksınız. Kendinizi gökyüzünde hissedeceğiniz bu yılbaşı partisi için yerinizi şimdiden ayırtın."



Detaylı bilgi için : 0212 285 12 12 – 0541 396 00 00