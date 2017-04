Bir matadorun arenaya çıkmadan önceki duası ile bestecinin vazgeçtiği eserinin ne gibi bir ortak yanı olabilir ki? Almanya'dan olmasına rağmen uluslararası bir yaylı dörtlü olan Quart.essence; bir Fransız ile bir Norveçlinin müziğindeki paraleller ve daha fazlasını, keman sanatçısı Önder Baloğlu'nun sunumuyla sohbetli – muhabbetli bir oda müziği akşamında seslendirecek.



Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon



Saat: 20.00



Solistler:



Önder Baloğlu Keman



Bianca Adamek Keman



Friedemann Hecker Viyola



Ghislain Portier Viyolonsel



Program:



Joaquin Turina La Oración del Torero



Claude Debussy String Quartet in G minor, op. 10



Franz Schubert Quartettsatz D703



Edvard Grieg String Quartet No. 1, op. 27



Bilet Fiyatları: 10 TL



Konserin bilet satışları 29 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da internet ve gişelerden başlayacaktır.



Gişeler:



AASSM: 0 232 293 38 31



İzmir Sanat: 0 232 293 40 49



İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04



aassm.org.tr



İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Quart.essence



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır