Quart.essence
Bir matadorun arenaya çıkmadan önceki duası ile bestecinin vazgeçtiği eserinin ne gibi bir ortak yanı olabilir ki? Almanya'dan olmasına rağmen uluslararası bir yaylı dörtlü olan Quart.
Bir matadorun arenaya çıkmadan önceki duası ile bestecinin vazgeçtiği eserinin ne gibi bir ortak yanı olabilir ki? Almanya'dan olmasına rağmen uluslararası bir yaylı dörtlü olan Quart.essence; bir Fransız ile bir Norveçlinin müziğindeki paraleller ve daha fazlasını, keman sanatçısı Önder Baloğlu'nun sunumuyla sohbetli – muhabbetli bir oda müziği akşamında seslendirecek.
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon
Saat: 20.00
Solistler:
Önder Baloğlu Keman
Bianca Adamek Keman
Friedemann Hecker Viyola
Ghislain Portier Viyolonsel
Program:
Joaquin Turina La Oración del Torero
Claude Debussy String Quartet in G minor, op. 10
Franz Schubert Quartettsatz D703
Edvard Grieg String Quartet No. 1, op. 27
Bilet Fiyatları: 10 TL
Konserin bilet satışları 29 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da internet ve gişelerden başlayacaktır.
Gişeler:
AASSM: 0 232 293 38 31
İzmir Sanat: 0 232 293 40 49
İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04
aassm.org.tr
İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Quart.essence
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır