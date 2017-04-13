Quart Essence

Bir matadorun arenaya çıkmadan önceki duası ile bestecinin vazgeçtiği eserinin ne gibi bir ortak yanı olabilir ki? Almanya'dan olmasına rağmen uluslararası bir yaylı dörtlü olan Quart.

Quart Essence

Bir matadorun arenaya çıkmadan önceki duası ile bestecinin vazgeçtiği eserinin ne gibi bir ortak yanı olabilir ki? Almanya'dan olmasına rağmen uluslararası bir yaylı dörtlü olan Quart.essence; bir Fransız ile bir Norveçlinin müziğindeki paraleller ve daha fazlasını, keman sanatçısı Önder Baloğlu'nun sunumuyla sohbetli – muhabbetli bir oda müziği akşamında seslendirecek.

Yer:  Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon

Saat:  20.00

Solistler:   

Önder Baloğlu          Keman

Bianca Adamek        Keman

Friedemann Hecker  Viyola

Ghislain Portier        Viyolonsel

Program:  

Joaquin Turina           La Oración del Torero

Claude Debussy         String Quartet in G minor, op. 10

Franz Schubert          Quartettsatz D703

Edvard Grieg String    Quartet No. 1, op. 27

Bilet Fiyatları: 10 TL

Konserin bilet satışları 29 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da internet ve gişelerden başlayacaktır.

Gişeler:  

AASSM: 0 232 293 38 31

İzmir Sanat: 0 232 293 40 49

İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04

aassm.org.tr

İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Quart essence

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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