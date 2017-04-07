Romanya Ligi'nde Futbolcu, Tek Hareketiyle Defansı Çöpe Attı

Romanya liginde oynanan FCSB - Astra maçına Alibec'in yaptığı Rabona vuruşu damgasını vurdu.

Beşiktaşlı Quaresma'nın sık sık yaptığı bu vuruşu, arkadaşına pas olarak kullanan Rumen futbolcu, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

İKİ DE GOL ATTI

FCSB'nin 3-0 kazandığı maçın son golünde, Florin Tanase'ye rabona ile asist yapan Alibec, karşılaşmada iki de de gole imza atarak, galibiyette önemli rol oynadı.

İşin ilginç yanı, maçta fırtına gibi esen Rumen futbolcu Alibec sahada yalnızca 37 dakika kalabildi. Bu dakika da sakatlanan başarılı futbolcu yerini arkadaşı Gnohere'ye bıraktı.





(Sporvadisi.com)