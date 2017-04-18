Quaresma, Rövanşta Sahada Olacak!

Quaresma' daki belirsizlik son buldu...



Lyon ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Portekizli futbolcu rövanş maçında takımındaki yerini alacak.



Quaresma'nın yapılan kontrolünde perşembe günü oynayacağının tespit edilmesi Şenol Güneş'in yüzünü güldürürken moraller bir anda yerine geldi.



ADRIANO KORKUTTU



Dünkü idmanda Adriano ve Rhodolfo sakatlık geçirdi. Özellikle arka adelesindeki ağrı nedeniyle idmanı yarıda bırakan Adriano korkuttu. Fakat Sambacı'nın durumu ciddi değil.



(Takvim)