Quaresma Oynayacak Mı?

Beşiktaş Spor Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Radyospor'da Özgür Sancar'a önemli açıklamalar yaptı.



İşte o sözler:



"Lyon, çıktığında herkes söyledi biz de söyledik, zor takımız. Burada hatalarımızdan ders çıkararak kazanacağız, çocuklarımız çok hırslılar ilk maçı talihsiz bir şekilde kaybettiğimizi düşünüyorlar. Fabri ile konuştuk, onun özgüveni çok yüksek, bu sebeple hata yaptı. Bu hatalar olur, ama hata yaptı diye Fabri'nin bize kattıklarını unutacak değiliz. Fabri'nin morali çok yüksek, arkadaşları destek oldu, temiz bir futbolcu bizim için onun böyle olması yeterli.



Quaresma, oynayabilecek durumda olduğunu söyleyebiliriz ama son kararı Şenol Güneş verecek...



Kombine sayısının fazla olması, Beşiktaş taraftarının takıma nasıl sahip çıktığını gösteriyor, keşke bütün taraftarlarımız kombine alsalardı, bilet bulma konusunda sorun yaşamasalardı. Biz Lyon'un ve taraftarların ne yaptığı ile ilgilenmiyoruz, son lig maçlarında yaşadıkları gösteriyor ki onlarda sorun var. Bizim taraftarlarımız aklı selim olmalı, bütün Türk takımlarını biz temsil ediyoruz, alacağımız puanlarla ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Sadece takımlarına destek olsunlar. Onların gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz, provakasyon için geleceklerse gelmesinler ama centilmence maç izlemek için geleceklerse gelsinler. UEFA yetkilileriyle normal toplantılarımızı yapacağız, güvenlik vss.. konularda, rutin dışı bir durum yok.



İçimden geçen skoru söylemek istemiyorum, bize turu geçirecek bir sonuç olsun yeter. Lig de avantajlı olduğumuzu düşünmüyorum, çıkacaksın bütün maçlarını kazanacaksın şampiyon olacaksın. Yeni oluşan divan kurulu camiamıza hayırlı olsun, burası Beşiktaş biz onlara elimizden geldiğince destek olacağız. Bizim taraftarlarımı provoke olmasınlar, gelsinler sadece maçlarını izleyip ve takımlarına destek olsunlar."