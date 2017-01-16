HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
SON DAKİKA
2018 DK
MAÇ SONUÇLARI
PUAN DURUMU
DÜNYADAN FUTBOL
PTT 1.LİG
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL
ATLETİZM
HALTER
MOTOR SPORLARI
TENİS
MİLLİ TAKIM
Şenol Hoca, 'Eyvah Yandık!' Demiştir'
Werder Bremen'den Tuzlaspor'a Geldi
Quaresma Herkesi Şoke Etti!
16 Ocak 2017 Pazartesi 21:50
Lig'de Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Quaresma, oyundan çıkarken sert tepki gösterdi.
Lig'de Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Quaresma, oyundan çıkarken sert tepki gösterdi...
Kaynak:
Sporvadisi.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Spor
»
Haber
[9168901] Sporvadisi.com
9
10
30
sponsored ads
Nereden nereye... Hamit yeni takımıyla anlaştı
Ankara'nın ayazında Beşiktaş alev aldı
Şenol Güneş'ten Aziz Yıldırım'a hodrimeydan!
Q7'den Şenol Güneş'e büyük ayıp
Katarlılar sonu oldu! Bir dönem kapanıyor
sponsored ads
İspanyol basını bunu konuşuyor: Arda futbolu bıraktı
Dün gece transferi açıkladı: Bu iş bitti
Çin'de korktukları başlarına geliyor
Maça damgasını vuran pozisyon
sponsored ads
Sakatlığını kendisi duyurdu: Kontrolden sonra netleşecek
Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibiydi, yeni takımı şaşırttı
Muazzam golünü nasıl attığını anlattı
Aziz Yıldırım'ın sözlerine dayanamadı, cevabını verdi
Efsanenin istekleri 'yok artık' dedirtti
Zordaki Galatasaray'a bir darbe de Semih'ten geldi
Emre Mor yüzük taktı
Forvet sorusuna Güneş'ten flaş kontra
Almanlar duyurdu! Podolski'nin yeni durağı şaşırtacak
Galatasaray getirdi, Kayseri kaptı
İlk maçında büyük şanssızlık
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku yaşanıyor
Nazifoğlu'nun Beşiktaş sözleri sosyal medyayı karıştırdı
Futbolcu babaları saha kenarında yumruklaştı
Unutamadığı kulübün başına geçiyor
Gemiyi Ibra kurtardı
Brezilyalı futbolcu golü attı, Fethi Sekin'in maskesini taktı
Soyunma odasında terör estirdi
Portekiz devine gidiyor
47 saniyede 30 bin TL'yi cebe attı
Yeni transfer İstanbul'a geldi
Hagi'nin manevi kızı, hayal kırıklığı yaşattı
Yunanistan'da tartışma çıkardı
Galatasaray'da 741 km'lik korku
Drogba'ya tokat gibi yanıt: Ağlama ve Çin'e dön
Takımı kurtardı, haber bekliyor
MR sonucu Fenerbahçe'yi yıktı
Stüdyoya getirdi, geceye damga vurdu
Trabzonspor yeni stadı kiralığa çıkardı