Quaresma Herkesi Şoke Etti!

Lig'de Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Quaresma, oyundan çıkarken sert tepki gösterdi.

Quaresma Herkesi Şoke Etti!

Lig'de Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Quaresma, oyundan çıkarken sert tepki gösterdi...


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