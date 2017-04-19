Quaresma Geri Döndü!

Takım çalışmalarında oldukça hırslı bir görüntü sergileyen Portekizli yıldızın, yarın Vodafone Arena'da oynanacak mücadeleye klasıyla damga vurup zaferi getirmesi bekleniyor.



Siyah-Beyazlılar'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'la önceki hafta oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Ricardo Quaresma, bu sebepten dolayı takımının Lyon deplasmanında forma giyememişti. Formasından ayrı kaldığı süreyi bireysel çalışmalarla değerlendiren Portekizli yıldız, sağ baldırındaki problemi atlattı.



33 yaşındaki kanat oyuncusunun, yarınki rövanşta görev yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Q7'nin son durumuyla ilgili olarak sağlık heyetinden olumlu geri dönüş alan teknik direktör Şenol Güneş'in, Vodafone Arena'daki rövanşta oyunu Ricardo Quaresma'nın üzerine kurup tecrübeli futbolcunun etkisiyle yarı final biletini almayı hedeflediği kaydedildi.



Cenk'i de coşturacak!



Başarılı çalıştırıcı, özellikle Cenk Tosun'la yakaladığı büyük uyumla dikkat çeken Ricardo Quaresma'nın milli yıldıza yapacağı ortalarla gol pozisyonu yaratmasını bekliyor. Başarılı ortalarına ek olarak ceza sahası dışından gönderdiği sert vuruşlarla rakip kalecilere zor anlar yaşatan Quaresma'dan maç boyunca kaleyi yoklamasını isteyen Şenol hoca, ayrıca klas futbolcunun ileri bölgede top tutması ve seri çalımlarıyla adam eksiltmesini planlıyor. İlk maçta oyuncusundan yararlanamayan Güneş, bu kez Quaresma etkisiyle Vodafone Arena'dan galibiyetle ayrılıp Avrupa Ligi'nde son 4'e kalmanın hesaplarını yapıyor.



Kaynak: Fanatik