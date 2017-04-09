Quaresma'dan Sakatlık Açıklaması: 3 Güne Daha İyi Geri Döneceğim

Trabzonspor maçında sakatlanan ve 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Ricardo Quaresma'nın sağlık durumu belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbol Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan oyuncumuz Ricardo Quaresma'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildi. Futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı" ifadeleri yer aldı.

Ciddi bir sakatlığı olmadığı ortaya çıkan Ricardo Quaresma'nın, Lyon maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olması bekleniyor."

QUARESMA: BOŞUNA SEVİNMESİNLER

Ricardo Quaresma, sakatlığıyle ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı ve, "Beni sakat görmek isteyenler boşuna fazla sevinmesin. Ne ben, ne de Tanrı yerde olmamı istemiyoruz. 3 güne daha iyi geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

İşte Quaresma'nın paylaşımı:



