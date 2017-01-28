Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a Cevap: "Beşiktaş'tan Başka Yerde Oynayamam"

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara karşılık vererek, "Bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam" dedi.



Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'nda yaptığı 'Bize gelmek istiyordu' açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi.



Quaresma, Beşiktaş formasını öptüğü fotoğrafı paylaşarak, altına şu notu ekledi:



"Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Sevgiler, Pazartesi görüşürüz." - İSTANBUL