Quaresma'da Çin Oyunu

Beşiktaş'la sezon sonunda bitecek olan mukavelesini yenileme konusunda sorun olmadığını açıklayan Ricardo Quaresma'ya Çinliler'in ilgisi devam ediyor. Shanghai Shenhua'nın Portekizli yıldızın yabancı menajerini bu transfer için devreye soktuğu ve yaptığı teklifi sürekli olarak artırdığı öğrenildi. Söz konusu menajerin, "Beşiktaş'ta mutluyum, kalmak istiyorum" tavrına rağmen Quaresma'yı ikna etmek için uğraştığı ve "Teklifler çok iyi. Çin'e gidersen Türkiye'de aldığın paranın çok fazlasını kazanırsın. Böyle bir fırsat bir daha gelmez" dediği kaydedildi. Siyah-beyazlı camiada ise gözler, Quaresma'nın imza için işaret ettiği Ocak ayının üçüncü haftasına çevrildi.

'JÜBİLEM BEŞİKTAŞ'TA' DEMİŞTİ



Ricardo Quaresma, 9 Ocak tarihinde SABAH Gazetesi'nde yayımlanan özel röportajında, "Başkanla aramızda anlaştık. Taraftarımız sakin olsun, buradayım. İmzalar Ocak ayının üçüncü haftasında atılır. Jübilemi Beşiktaş'ta yapmayı çok istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ORTALARIN KRALI



33 yaşındaki Ricardo Quaresma, Süper Lig'in ilk yarısında rakip ceza alanına 130 orta yaparken, bunların 41'inde yani yüzde 31'inde isabet sağladı. Portekizli yıldız, hem orta hem de isabetli orta değerlerinde Süper Lig'in en iyisi olurken, kaleye gönderdiği 31 şutta 16 isabet yakaladı. Tecrübeli futbolcu, ilk yarıda fileleri havalandıramasa da 5 asit yaparak skora katkı sağladı. Quaresma, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ise 3 gol ve 2 asistik performans sergiledi.

Kaynak: Sabah