Quaresma Bize Gelmek İstedi"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi" dedi.

Yıldırım: "Bazı Beşiktaşlı futbolcular bize gelmek istiyor. Quaresma bizde oynamak istediğini iletti.Beşiktaş iyi dinlesin! Quaresma'nın avukatı bize aradı, 1.5 ay önce. Menajeri benle görüşmek istedi, kabul etmedim.Quaresma'nın bize gelmek için teklifi elimizde! İstiyorlarsa gösteririm! Ama almayacağım, bilsinler!Beşiktaş'ta mukavelesi bitecek olup bize gelmek istenler var. İsimlerini veririm ama çocuklara yazık. ifadelerini kullandı.