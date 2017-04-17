Quaresma Ayrı Çalıştı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında 20 Nisan Perşembe günü Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına tekrar başladı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından önce 4 grup halinde mini kale, ardından da tam saha maç oynadı.



Futbolcuların idman sırasında oldukça neşeli ve istekli gözükmeleri dikkati çekti.



Siyah-beyazlılar, yarın akşam basına kapalı gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



Quaresma, takımdan ayrı çalıştı



Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Ricardo Quaresma, takımdan ayrı çalıştı.



Salondaki özel çalışmalarının ardından sahaya gelen Portekizli futbolcu, kondisyoner eşliğinde bir süre topla idman yaptı.



Öte yandan, belinde ağrısı olan Ersan Adem Gülüm antrenmanda yer almazken, oyuncunun salonda çalıştığı aktarıldı.



Rhodolfo ve Adriano idmanı yarıda bıraktı



Beşiktaşlı oyuncular Luiz Rhodolfo, idmanın sonlarına doğru çalışmayı yarıda bıraktı.



Mini kalede 3'e 3 yapılan maçın ardından bir süre sağlık heyetiyle görüşen Rhodolfo ve Adriano, daha sonra tesislere girdi.



Sahadan oldukça üzgün ayrılan Adriano, sol arka adalesini tutarken, Rhodolfo'nun da sol ayağının hafif aksadığı görüldü.