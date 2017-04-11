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Qnb'nin Varlıkları Yüzde 35 Arttı
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Qnb'nin Varlıkları Yüzde 35 Arttı

QNB, varlık büyüklüğü açısından Katar'ın en büyük bankası oldu.

Qnb'nin Varlıkları Yüzde 35 Arttı

QNB, varlık büyüklüğü açısından Katar'ın en büyük bankası oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Katar