Qnb Finansportföy Genel Müdürlüğüne Erden Atandı

Finans Yatırım'ın Uluslararası Kurumsal Satış Departmanında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Egemen Erden, QNB Finansportföy Genel Müdürü oldu.

Qnb Finansportföy Genel Müdürlüğüne Erden Atandı

Finans Yatırım'ın Uluslararası Kurumsal Satış Departmanında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Egemen Erden, QNB Finansportföy Genel Müdürü oldu.

Kaynak: Dunya.com

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