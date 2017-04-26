Qnb Finansportföy Genel Müdürlüğüne Erden Atandı

Finans Yatırım'ın Uluslararası Kurumsal Satış Departmanında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Egemen Erden, QNB Finansportföy Genel Müdürü oldu.
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