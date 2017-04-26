QNB Finansportföy Genel Müdürlüğüne Egemen Erden atandı

Kariyerine, 1993 yılında Finansbank'ta Sermaye Piyasaları Grubu'nda başlayan Erden, sonrasında Londra'da Nomura International ve BNP Paribas'ın satış departmanlarında 5 yıl analist olarak çalışarak uluslararası platformlarda deneyim kazandı.

2005 yılında Londra'dan İstanbul'a dönen Erden, Finans Yatırım'ın Kurumsal Satış ve Trading bölümüne Birim Yöneticisi olarak katıldı. Finans Yatırım'ın Uluslararası Kurumsal Satış Departmanında Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ederken aynı zamanda Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı departmanlarının da sorumluluğunu da yürüttü.

Robert Kolej'i bitirdikten ABD'de Massachusetts, Amherst Üniversitesi'nde Finans eğitimi alan Egemen Erden İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.