Qnb Finansportföy'de Genel Müdür Ataması

QNB Finansportföy Genel Müdürlüğü'ne Egemen Erden atandı.



QNB Finansportföy açıklamasına göre, İstanbul ve Londra'nın önde gelen yatırım bankalarında hisse senedi satış uzmanı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahip Egemen Erden, QNB Finansportföy Genel Müdürü olarak atandı.



Robert Kolej'i bitirdikten sonra ABD'de Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde finans eğitimi alan Erden, kariyerine 1993'te Finansbank'ta Sermaye Piyasaları Grubu'nda başladı. Erden, sonrasında Londra'da Nomura International ve BNP Paribas'ın satış departmanlarında 5 yıl analist olarak çalıştı.



Londra'dan 2005 yılında İstanbul'a dönen Erden, Finans Yatırım'ın Kurumsal Satış ve Trading bölümüne Birim Yöneticisi olarak katıldı. Erden, Finans Yatırım'ın Uluslararası Kurumsal Satış Departmanında Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ederken, aynı zamanda Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı departmanlarının da sorumluluğunu yürüttü.