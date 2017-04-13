Qnb Finansbank'tan Nakit İhtiyacına Hesaplı Çözüm

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilere uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, her tutarda kredinin uygun taksitlerle ve 3 ay erteleme seçeneğiyle sunulduğu kampanyada müşteriler, QNB Finansbank'tan günde 15 liradan başlayan taksitlerle 48 ay vadede 15 bin lira kredi kullanabiliyor. QNB Finansbank, müşterilerine, ödemelerine 3 ay sonra başlama fırsatı da sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, tüketicilerin bahar ve yaz dönemindeki nakit ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanan "Kredi Finansçıdan Alınır!" kampanyasının müşterilere ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılama fırsatı sunduğunu kaydetti.



Kurtoğlu, "Müşterilerimiz diledikleri tutarda ihtiyaç kredisine 48 ay vadeye kadar başvurabilecekler ve ödemelerini dilerlerse 3 ay erteleyebilecekler. Bu sayede nakit ihtiyaçlarını anında giderebilecekler ve geri ödemede de zorlanmayacaklar." ifadelerini kullandı.