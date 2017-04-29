QNB Finansbank'ın ilk çeyrek net dönem kârı 422 milyon TL

QNB Finansbank, 2017 ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını kamuya açıkladı. Buna göre bankanın toplam aktifleri 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 109 milyar 10 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yıl sonuna kıyasla toplam krediler yüzde 10 oranında artarak 69 milyar 191 milyon TL'ye ulaştı. Kredilerdeki artış ağırlıklı olarak sanayi şirketleri, altyapı yatırımları ve KOBİ'lere verilen kredilerle sağlandı. Müşteri mevduatı ise yüzde 6 oranında artarak 54 milyar 889 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artarak 10 milyar 742 milyon TL'ye ulaşan bankanın 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,25 oldu.

Bankanın 2017 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Türk finans sektörünün yenilikçi bankası QNB Finansbank olarak, bu yılın ilk çeyreğinde de küresel ekonomideki sorunlar ve yurtiçi piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ve zorluklara rağmen, en büyük gücümüzü oluşturan çalışanlarımızın performansıyla başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. QNB'den aldığımız güçle proje kredilerinden esnaf ve KOBİ kredilerine kadar özgün bankacılık ürünlerimizle binlerce şirketi ve hane halkını destekleyerek ekonomide daha etkin bir katma değer yaratmaya devam ettik. Öte yandan toplumu ilerleten kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da çocuklar ve gençlerin hayallerine güç kattık" dedi.

QNB Finansbank, bir finans kurumu olarak ekonomiyi desteklemenin yanında toplumun gelişmesini destekleyen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Geleceğin yaratıcı liderlerini bugünden yetiştirmek amacı ile oluşturduğu Minik Eller Büyük Hayaller çocuk platformu aracılığı ile binlerce çocuğa ulaştı. Çalışanların gönüllü katılımıyla yer aldığı ve geliştirdiği çok sayıda yerel projenin yanında "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" ile Türkiye'nin 22 ilinde 11 bin 387 çocuğa toplamda 2656 saat kod eğitimi verilmesi sağlandı. Sayının 20 bine ulaşması amaçlanıyor. Çocuklara matematiğin eğlenceli dünyasını tanıtmak ve analitik yeteneklerini geliştirmek için geliştirilen Harika Matematik sergisi Anadolu'yu dolaşıyor. Harika Matematik Tırları bugüne kadar 22 ilde 150 bin çocuğa ulaştı. Bilim ve sanat alanlarında yaratıcılığı destekleyen QNB Finansbank, dünyanın en iyi müzik okullarına kabul edilen ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın "Harika Yetenekler" projesi kapsamında eğitimlerine devam eden yetenekli öğrencilerin toplumla buluşmasına da ev sahipliği yapıyor.

QNB Finansbank 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla toplam 604 şube ve 12 bin 277 çalışan sayısı ile faaliyet gösteriyor.