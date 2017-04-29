Qnb Finansbank'ın İlk Çeyrek Finansal Sonuçları

QNB Finansbank, yılın ilk çeyreğinde toplam aktiflerini 109 milyar 10 milyon TL'ye yükseltti, net dönem karı ise 422 milyon TL olarak gerçekleşti.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlara göre, QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 31 Mart 2017 itibarıyla 109 milyar 10 milyon TL olarak gerçekleşti.



2016 yıl sonuna kıyasla toplam krediler yüzde 10 artarak 69 milyar 191 milyon TL'ye ulaştı. Kredilerdeki artış ağırlıklı olarak sanayi şirketleri, altyapı yatırımları ve KOBİ'lere verilen kredilerle sağlandı. Müşteri mevduatı ise yüzde 6 artarak 54 milyar 889 milyon TL'ye ulaştı.



Toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 artarak 10 milyar 742 milyon TL'ye ulaşan bankanın aynı dönem itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,25 oldu.



QNB Finansbank, ilk çeyrek sonu itibarıyla toplam 604 şube ve 12 bin 277 çalışan sayısı ile faaliyet gösteriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ise Türk finans sektörünün yenilikçi bankası QNB Finansbank olarak bu yılın ilk çeyreğinde de küresel ekonomideki sorunlar ve yurt içi piyasalarda yaşanan dalgalanma ve zorluklara rağmen, en büyük güçlerini oluşturan çalışanlarının performansıyla başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini belirterek, "QNB'den aldığımız güçle proje kredilerinden esnaf ve KOBİ kredilerine kadar özgün bankacılık ürünlerimizle binlerce şirketi ve hane halkını destekleyerek ekonomide daha etkin bir katma değer yaratmaya devam ettik. Öte yandan toplumu ilerleten kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da çocuklar ve gençlerin hayallerine güç kattık." ifadelerini kullandı.



QNB Finansbank, bir finans kurumu olarak ekonomiyi desteklemenin yanında toplumun gelişmesini destekleyen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına yılın ilk çeyreğinde de devam etti.



Geleceğin yaratıcı liderlerini bugünden yetiştirmek amacı ile oluşturduğu Minik Eller Büyük Hayaller çocuk platformu aracılığı ile binlerce çocuğa ulaştı. Çalışanların gönüllü katılımıyla yer aldığı ve geliştirdiği çok sayıda yerel projenin yanında "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" ile Türkiye'nin 22 ilinde 11 bin 387 çocuğa toplamda 2 bin 656 saat kod eğitimi verilmesi sağlandı. Bu sayının 20 bine ulaşması amaçlanıyor.



Çocuklara matematiğin eğlenceli dünyasını tanıtmak ve analitik yeteneklerini geliştirmek için geliştirilen Harika Matematik sergisi Anadolu'yu dolaşıyor. Harika Matematik Tırları bugüne kadar 22 ilde 150 bin çocuğa ulaştı. Bilim ve sanat alanlarında yaratıcılığı destekleyen QNB Finansbank, dünyanın en iyi müzik okullarına kabul edilen ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın "Harika Yetenekler" projesi kapsamında eğitimlerine devam eden yetenekli öğrencilerin toplumla buluşmasına da ev sahipliği yapıyor.