Qnb Finansbank'a Kkdf İncelemesi

QNB Fi·nansbank AŞ, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 30,8 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.



QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) yönünden incelenmesi sonucunda 2011 yılı için vergi i·nceleme raporu düzenlendiği belirtildi.



Banka adına düzenlenen rapor ve tebliğ edilen tahakkuk fişi ile bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretler üzerinden KKDF hesaplanmadığı gerekçesiyle 2011 yılı için 13 milyar 725 bin 636 lirası KKDF aslı, 17 milyon 93 bin 873 lirası cezai faiz olmak üzere toplam 30 milyon 819 bin 510 lira talep edildiği bildirildi.



Açıklamada, "Söz konusu raporla ilgili olarak tüm yasal haklar bankamızca kullanılacak olup konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.