Qnb Capital Türk Tahvil İhracına Liderlik Yaptı

QNB Capital, Türkiye'nin 10 yıl vadeli ve üç kat talebin geldiği 2 milyar dolar değerindeki tahvil ihracında konsorsiyumun lider bankalarından biri olarak yer aldı.



QNB Finansbank açıklamasına göre, QNB Finansbank aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren QNB Group, Türkiye'nin 10 yıl vadeli 2 milyar dolar değerindeki tahvil ihracında konsorsiyumun lider bankalarından biri oldu. Tahvil ihracında, konsorsiyum lider bankaları olarak QNB Capital'in yanısıra Barclays, Citigroup, Goldman Sachs bulunuyor.



25 Mart 2027 vadeli tahvilin dolar cinsinden kupon oranı ise yüzde 6 olarak kaydedildi. Tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,15 olurken, bu oran 15 Kasım 2026 vadeli yüzde 2 faizli ABD tahvilinin getirisine kıyasla 375,7 baz puanlık farkla gerçekleştiğini gösterdi.



Hazine Müsteşarlığının gerçekleştirdiği bu ihraca ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki 256 yatırımcıdan 6 milyar dolarla ihraç tutarının üç katı talep geldi.