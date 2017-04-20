Python4hackers

Python For HackersBilgisayar Mühendisliği - Siber Güvenlik TopluluğuÖn GereksinimlerTemel Python bilgisi Bakabileceğiniz kaynaklar : http://pythondersleri.com Kimler KatılmalıPython ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.

Python4hackers

Python For Hackers

Bilgisayar Mühendisliği - Siber Güvenlik Topluluğu

Ön Gereksinimler

Temel Python bilgisi




Bakabileceğiniz kaynaklar :

http://pythondersleri.com





Kimler Katılmalı

Python ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.


Eğitim Seviyesi

Başlangıç - Orta


Eğitim Süresi

1 GÜN


Sertifika

Eğitim sonunda başarılı olanlara başarı sertifikası verilecektir.


Eğitim İçeriği

Eğitimde gerekli linux bilgileri


Temel Python


Neden Python ?


Information gathering

Sockets


Servers and clients


Web libraries


Network recon


Port scanning



Network security

Network sniffers


PCAP readers, writers


Packet injectors


MITM attacks


Wireless attacks


DoS, DDoS


Cracking


Backdoors


Metasploit



Web security

Web servers and clients


Web application fuzzing


Web page parsers


Attack automation


Cracking


Proxies



Reverse engineering

Reverse engineering libraries


Process debugging


Process analyze


Runtime memory access


Exploit development basics


Malware analysis



Detaylar :

İl : Isparta

İlce : Merkez

Mekan : Süleyman Demirel Üniversitesi

Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Python4Hackers

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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