Python4hackers
Python For HackersBilgisayar Mühendisliği - Siber Güvenlik TopluluğuÖn GereksinimlerTemel Python bilgisi Bakabileceğiniz kaynaklar : http://pythondersleri.com Kimler KatılmalıPython ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.
Python For Hackers
Bilgisayar Mühendisliği - Siber Güvenlik Topluluğu
Ön Gereksinimler
Temel Python bilgisi
Bakabileceğiniz kaynaklar :
http://pythondersleri.com
Kimler Katılmalı
Python ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.
Eğitim Seviyesi
Başlangıç - Orta
Eğitim Süresi
1 GÜN
Sertifika
Eğitim sonunda başarılı olanlara başarı sertifikası verilecektir.
Eğitim İçeriği
Eğitimde gerekli linux bilgileri
Temel Python
Neden Python ?
Information gathering
Sockets
Servers and clients
Web libraries
Network recon
Port scanning
Network security
Network sniffers
PCAP readers, writers
Packet injectors
MITM attacks
Wireless attacks
DoS, DDoS
Cracking
Backdoors
Metasploit
Web security
Web servers and clients
Web application fuzzing
Web page parsers
Attack automation
Cracking
Proxies
Reverse engineering
Reverse engineering libraries
Process debugging
Process analyze
Runtime memory access
Exploit development basics
Malware analysis
Detaylar :
İl : Isparta
İlce : Merkez
Mekan : Süleyman Demirel Üniversitesi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Python4Hackers
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır