Python For Hackers



Bilgisayar Mühendisliği - Siber Güvenlik Topluluğu



Ön Gereksinimler



Temel Python bilgisi









Bakabileceğiniz kaynaklar :



http://pythondersleri.com











Kimler Katılmalı



Python ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.





Eğitim Seviyesi



Başlangıç - Orta





Eğitim Süresi



1 GÜN





Sertifika



Eğitim sonunda başarılı olanlara başarı sertifikası verilecektir.





Eğitim İçeriği



Eğitimde gerekli linux bilgileri





Temel Python





Neden Python ?





Information gathering



Sockets





Servers and clients





Web libraries





Network recon





Port scanning







Network security



Network sniffers





PCAP readers, writers





Packet injectors





MITM attacks





Wireless attacks





DoS, DDoS





Cracking





Backdoors





Metasploit







Web security



Web servers and clients





Web application fuzzing





Web page parsers





Attack automation





Cracking





Proxies







Reverse engineering



Reverse engineering libraries





Process debugging





Process analyze





Runtime memory access





Exploit development basics





Malware analysis







Detaylar :



İl : Isparta



İlce : Merkez



Mekan : Süleyman Demirel Üniversitesi



Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Python4Hackers



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır