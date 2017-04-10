Pyongyang Yönetimine Dünya Güçlerinden Gözdağı





Nükleer ve uzun menzilli füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore, dünya güçleri tarafından baskı altında. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kuzey Kore sorununu Çin çözemezse biz çözeriz' demesinin ardından, Amerikan deniz filosu Kore yarımadası açıklarına doğru yol almaya devam ediyor.



Diğer yandan Çin ile Güney Kore'den de Pyongyang'a gözdağı geldi. İki ülke, füze denemelerini devam ettirdiği takdirde, Kuzey Kore'ye daha katı yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.



Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, endişelerini şöyle dile getirdi:



"Pyongyang'ın aralarında nükleer ve füze denemelerinin olduğu stratejik provokasyonlarını göz önüne aldığımızda, ABD ile bizim Kuzey Kore'den gelecek olası provokasyonlara karşı tamamen hazırlıklı olmamız, oldukça anlaşılabilir bir durum."



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise taraflara itidal çağrısı yapıyor:



"Yarımadada durumun seyrini büyük dikkatle takip ediyoruz. Şu anki durumda, biz her ilgili tarafın sakin olması ve tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz."



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, dedesinin doğum günü olan 15 Nisan'da bir nükleer deneme yapması beklenirken, son alınan uydu görüntülerinde ülkenin nükleer silah üretiminde son aşamaya geldiğine yönelik kanıtlar bulunmuştu.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: gözdağı ABD güçlerinden Kuzey Kore dünya Kuzey Korenin nükleer savaş tehdidi Nükleer silahlar Pyongyang yönetimine Gepost: 10 april 2017