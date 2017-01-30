MÜSLÜM ETGÜ - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, ABD'nin daha önce güvenli bölgeden kastettiği PYD'ye bir bölge oluşturulması gibi bir duruma karşı olduklarını belirtti.



Bozoğlan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de Türkiye'nin de savunduğu güvenli bölge projesini devreye sokacağına yönelik açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Trump'ın güvenli bölge açıklamasında ne söylemek istediğinin tam olarak anlaşılmadığını belirten Bozoğlan, konunun içinin doldurulması gerektiğini söyledi.



Suriye'nin tümünün güvenli bölge olmasını istediklerini vurgulayan Bozoğlan, "Eğer halkın barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir güvenliği gerçekleştireceklerse razıyız ve severek de kabul ederiz ama bölgenin bölünmesine neden olacak, bir takım gruplara veya örgütlere ayrı bir özerklik kurulmasını, genel faaliyetlerini, yuvalanmasını sağlayacak bir güvenli bölge oluşturacaklarsa bunu asla kabul etmeyiz." diye konuştu.



Toprak bütünlüğü



Ülkelerinin toprak bütünlüğünü önemsediklerini, Suriye'nin güven ve barış içerisinde yeni bir demokratik rejim çerçevesinde yönetilmesini istediklerini aktaran Bozoğlan, şunları dile getirdi:



"Orada bilinçaltında kastedilen farklıdır. Trump ABD'nin eski politikasının devamı olarak mı kastetti yoksa dilinin altında bir başka anlamda kasıt mı var, tam olarak bilmiyoruz. Biz ABD'nin bir önceki güvenli bölgeden kastettiği PYD'ye bir bölge oluşturulmasına karşıyız ve bunun olamayacağını kendileri de biliyorlar."



Türkmenlerin ve muhalefetin arzusunun Suriye'de "eğit donat", "güvenli bölge" ve "uçuşa yasak bölge" gibi uygulamalar olduğunu ifade eden Bozoğlan, bu taleplerin uygulanmasının beraberinde birçok avantajı da getireceğine vurgu yaptı.



Bozoğlan, bu vesileyle Suriye'den Türkiye'ye ve Avrupa'ya göçün durmasının sağlanacağını belirterek, "İçeride iyice eğitilip donatılmış bir güç olsaydı bugün Halep elden gitmemiş olacaktı. Türkiye'ye bu kadar terörist girmemiş olacaktı. Yani hem Türkiye, hem Suriye hem de bölge ülkeleri için anlamlı ve verimli bir projeydi ama ABD sayesinde bir türlü gerçekleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.



"Ateşkes anlaşmasının uygulanmasını bekliyoruz"



Türkiye'nin, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrası Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattığını hatırlatan Bozoğlan, böylece güvenli bölge oluşturulduğunu söyledi.



Suriye'nin birçok kentinde Türkmenlerin yaşadığını dile getiren Bozoğlan, "Biz Türkmenlerin yaşadığı tüm bölgelerin güvenli bölge olmasını istiyoruz. Yani ayrıcalıklı bir bölge güven içinde olsun gibi bir düşüncemiz yoktur. Türkmenler zor durumda. İnsani yardımlar ulaştırılamıyor. Bölgelerinde ateşkes uygulaması kabul edilmesine rağmen rejim bunu ihlal ediyor. Mutlak surette ateşkes anlaşmasının uygulanmasını bekliyoruz. Astana'da da bu taleplerimizi ilettik, çözümünü bekliyoruz." açıklamasında bulundu.