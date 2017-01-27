Pyd Unsurlarınca Suriyeli Sivillere Ateş Açıldı: 7 Ölü, 3 Yaralı

Suriye'de köylerine dönmek isteyen sivillere PYD unsurlarınca ateş açılması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Şiyuk Köyü'nü DEAŞ'tan koruyacaklarını söyleyen PYD unsurlarına terk ederek Cerablus'a yerleşen Suriyeli siviller, bölgede DEAŞ tehdidinin kalmadığını ileri sürerek 25 Ocak 2017 günü saat 13.30'da köylerine geri dönmek istediklerini beyan etti. Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 100 köylü, Fırat Nehri üzerindeki köprünün batı ayağında toplandı. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, protestoya devam ederek daha önce PYD tarafından yıkılan Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.



Ellerindeki Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayraklarıyla PYD karşıtı protestolarını sürdüren köylülere, saat 15.30 sıralarında köprünün doğu ayağındaki An Nasiriyah bölgesinde bulunan PYD unsurlarınca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Üzerlerine ateş açılması üzerine bölgeyi terk eden köylüler, Cerablus merkezine döndü. Yaralılar Cerablus'ta tedavi altına alındı. - ANKARA