Pyd/pkk'nın Suriye'nin Kuzeyindeki Muhalif Kürtlere Baskısı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan kardeşini 22 gün önce kaçırdığını ve akibetinden habersiz olduklarını belirtti.



Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyasetle ilgilenmeyen ve 3 çocuk sahibi olan kardeşim Said Ahmed bir esnaftır. PYD'nin silahlı ve yüzü maskeli militanları tarafından Haseke'nin Derik ilçesine bağlı Vanke köyünün çıkışında kaçırıldı." ifadelerini kullandı.



Vanke köyünden Derik ilçesine gitmek üzere yolda silahlı militanlar tarafından kardeşinin zorla aracından indirildiğini belirten Ali, "Teröristler kardeşimi kendi aracına bindirip, kaçırdı. Kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz." dedi.



Kardeşinin herhangi siyasi bir partiye üye olmadığını dile getiren Ali, PYD'nin kendisine gözdağı vermek için kardeşini rehin aldığını söyledi.



Ali, kardeşinin kaçırılmasından sonra ailesinin terör örgütü PYD/PKK'dan Said Ahmed'in akibetini sorduğunu ancak olumlu bir cevap alamadıklarını kaydetti.