PYD'nin havanlı saldırısına TSK misli ile karşılık verdi



KİLİS - Suriye'den PYD tarafından sınır karakoluna yapılan havanlı saldırıya anında Türk Silahlı Kuvvetleri fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla havan ateşının yapıldığı bölge imha edildi.

Bugün akşam 17.00 sıralarında Suriye'nin Şiltah köyündeki PYD'liler tarafından Afrın Hudut Karakolu unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Keşif ve gözetleme birlikleri ile tespit radarlarından alınan bilgiler doğrultusunda sınır birliklerinde konuşulu Fırtına Obüs ve ateş destek vasıtalarıyla Şiltah köyündeki PYD hedefleri imha edildi.