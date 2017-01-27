Putin ve Trump'ın Telefon Görüşmesi Yapacakları Tarih Belli Oldu

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile göreve yeni başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak Cumartesi günü bir telefon görüşmesi yapması planlanıyor.



Konuyla ilgili Tass haber ajansına açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Evet bunu doğruluyorum" dedi.



Daha önce Amerikan basınında 20 Ocak'ta göreve gelen Trump'ın Putin ile Cumartesi günü ilk telefon görüşmesini yapacağı açıklandı.



Trump Fox News'e verdiği röportajda, "Putin ben seçimlerde galip geldiğimde beni aradı. Göreve gelmemin ardından daha henüz görüşmedik, fakat yakında görüşeceğiz. ABD ve Rusya'nın ilişkilerinin düzelmesi iki ülkenin yararına olacak" dedi. - Moskova