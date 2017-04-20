Putin ve Trump, G20 Zirvesine Kadar Bir Araya Gelebilir"

– Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Temmuz ayında düzenlenecek G20 zirvesi öncesinde bir araya gelebileceklerini bildirdi.



Ryabkov "Kommersant" gazetesine yaptığı açıklamada, "Tüm ihtimaller mümkün. Büyük ihtimalle, bu iki liderin grafiklerinde uygun zaman bulunmasına bağlı. Ayrıca bu tür bir temasta gündemin ne olacağına dair ortak bir fikre varılması gerek" dedi.



Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov CNN TV kanalına yaptığı açıklamada, iki ülke liderinin 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek G20 zirvesinde bir araya geleceklerini bildirmişti. - Moskova