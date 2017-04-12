Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Putin ve Tillerson Bugün Buluşabilir
Ara
BİST 91.124 %0,24
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Putin ve Tillerson Bugün Buluşabilir

Kremlin, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştükten sonra Putin ile görüşmesinin de muhtemel olduğunu bildirdi.

Putin ve Tillerson Bugün Buluşabilir

Kremlin, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştükten sonra Putin ile görüşmesinin de muhtemel olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Viladimir Putin, Vilademir Putin, Vlademir Putin, Vladimir Putin, Amerika, Putin, Rus, Abd
1