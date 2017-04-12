Putin ve Tillerson Bugün Buluşabilir
Kremlin, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştükten sonra Putin ile görüşmesinin de muhtemel olduğunu bildirdi.
Kremlin, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştükten sonra Putin ile görüşmesinin de muhtemel olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
Jet sosyetenin ünlü oteli kapanıyor
-
4 aylık gelinini başka bir adamla basınca ortalık karıştı