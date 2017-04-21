Putin ve Erdoğan'ın Görüşme Gündemi Belirlendi

– Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de düzenlenecek görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağını belirtti.



Bunun yanı sıra liderler, geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesi sırasında her iki ülkenin ateşkes rejiminin pekiştirilmesi, Cenevre ve Astana'da gerçekleştirilen Suriye barış sürecine destek sağlanması yönünde ortak çabaları göstereceği konusunda uzlaşmışlardı. İki lider, Han Şeyhun şehrinde 4 Nisan tarihinde yaşanan kimyasal silahla ilgili olayın tarafsız ve titiz soruşturulmasının bir an önce yapılması gerektiğini de dile getirmişlerdi. - Moskova